تراجع عدد مرضى «كوفيدــ19» فى الإنعاش بفرنسا إلى أقل من 1600 حالة



أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية، الأربعاء، عن الانخفاض المستمر فى حالات وحدات العناية المركزة الفرنسية لمرضى فيروس كورونا المستجد إلى 1555 مريض مقابل 1894 فى الأسبوع السابق.

ووفقا للإحصائيات ارتفعت حالات وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 28530 حالة وفاة منذ الأول من مارس، بينهم 18195 فى المستشفيات و10335 فى مراكز رعاية المسنين.

وأوضحت المديرية العامة للصحة الفرنسية، أن هناك أربع مناطق (إيل دو فرانس، جراند إست، أوفيرنى رون ألب، أوت دو فرانس) تمثل 72 ٪ من المرضى الذين دخلوا المستشفى فى العناية المركزة.

إلى ذلك، أعلنت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية الفرنسية، الثلاثاء، وقف استخدام عقار «هيدروكسى كلوروكين» فى التجارب السريرية على مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحذير المجلس الوطنى الفرنسى للصحة العامة من استخدامه.

من جهة أخرى، تظاهر العشرات من مقدمى الرعاية الصحفية فى مستشفى إدوارد هيريو بمدينة ليون، الأربعاء، لشجب ضعف الإمكانيات والمبانى المتهالكة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

ومستشفى إدوارد هيريوت فى ليون هى الأكبر فى منطقة أوفيرنيــرون ألب ولكنها أيضا واحدة من أقدم المستشفيات الفرنسية، وإحدى أكبر مستشفيات استقبال حالات (كوفيدــ19).

وذكرت إذاعة «20 مينيت» الفرنسية إلى أن 150 من مقدمى الرعاية تظاهروا للمطالبة بإعادة تقييم وضعهم، مشيرين إلى خراب المكان الذى يعملون به ولا يرقى لاستقبال حالات مصابى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للإذاعة الفرنسية فإن الوضع فى ليون كما هو الحال فى أى مكان آخر فى فرنسا، يشير إلى أن وباء فيروس كورونا كشف عن الصعوبات اليومية التى يواجهها العاملون بالقطاع الصحى من نقص الأقنعة الواقية وملابس الحماية ما يعرض حياة الأطباء للخطر.