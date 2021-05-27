أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ فوز الرئيس بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة، بعد حصوله على 13 مليونا و540 ألفا و860 من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بنسبة (95.1%).

وتلا رئيس مجلس الشعب السوري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إحصاء عن إجمالي المصوتين، الذين أدلوا بأصواتهم، حيث بلغوا أكثر من 14 مليون مقترع.

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وكان السوريون قد أدلو - أمس - أصواتهم عبر 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي.