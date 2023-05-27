قال الفنان هشام إسماعيل، إن وجود جزء ثامن من مسلسل الكبير أوي (الذي يُقدم دور البطولة فيه الفنان أحمد مكي) العام المقبل أمر غير محسوم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أن هناك تفكيرا في التريث لحين إيجاد فكرة براقة تكون مناسبة لتقديمها كجزء ثامن من المسلسل، مذكرا بأن المسلسل كان قد توقف سبع سنوات قبل أن يتم استئنافه.

وأشار إلى أن الهجوم على الفنان رحمة أحمد (صاحبة شخصية مربوحة) في المسلسل كان يُقابل بالضحك من قِبلهم، موضحا أنّ الأمر يمثّل آراء شخصية وانبطاعات.

ولفت إلى أن الآراء منقسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدها يتمثل في نقاد فنيين يكون غرضهم الإصلاح وليس الهدم، ونوع آخر يتمثل في آراء عنيفة وموجهة يتأثر أصحابها بالحملات المُدبرة.

ووصف موقع فيسبوك بأنه أداة دعائية لإنجاح بعض الأعمال الفنية وإفشال البعض الآخر، معتبرا أنها مواقع التواصل الاجتماعي تمثل صراعا تنافسيا.