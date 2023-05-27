إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في البحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت؛ جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكي بطريق مركز بدر مفارق التحرير في محافظة البحيرة.

وفي البداية، تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكي بطريق مركز بدر مفارق التحرير، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "م. م. ح"، 27 عاما، من بدر، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"م. ح. أ"، 20 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"م. ج. ح"، 20 سنة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم، و"آ. أ. ع"، 34 عاما، كدمات وسحجات متعددة بالجسم، و"ش. هـ. م"، 19 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"س. أ. س"، 22 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"هـ. م. ال"، 32 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى بدر؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.