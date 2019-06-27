مسؤول فلسطيني: انعقاد اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين لبحث أزمة أموال الضرائب

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أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الخميس عن انعقاد اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، أمس، بغرض بحث أزمة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه اجتمع رفقة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون.

وأفاد الشيخ بأنه "تم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل"، موضحا أنه "لم يحدث أي تقدم".

وأشار الشيخ إلى أن الوفد الفلسطيني أكد على رفض مبدأ الخصم من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية وطالب بوقف تنفيذ حجز الأموال.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع حضره إلى جانب كحلون منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن.

وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل ( تشكل أكثر من نصف إيرادات موازنتها) احتجاجا على قرار إسرائيلي اقتطاع ما تصرفه السلطة من مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطلبت السلطة الفلسطينية في عدة مناسبات دعما ماليا من الدول العربية كما حصلت على قروض من بنوك محلية ومن رجال أعمال فلسطينيين لضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها.

وتصرف السلطة منذ أزمة أموال عائدات الضرائب ما نسبته 50 إلى 60 بالمئة فقط من رواتب موظفيها العموميين، علما أن إجمالي فاتورة الرواتب تزيد عن 200 مليون دولار شهريا.