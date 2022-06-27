رئيس الوزراء الأردني يأمر بتشكيل فريق تحقيق بحادثة انفجار صهريج غاز بالعقبة

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أصدر أوامره بتشكيل فريق تحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز بالعقبة برئاسة وزير الداخلية الأردنية.



وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، اليوم الاثنين، جراء حادث تسرب الغاز من صهريج في العقبة، وفقا لوكالة "البترا" الأردنية.



وقال المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.



وأشار إلى أن هنالك عددا من الإصابات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات.