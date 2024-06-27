محكمة باكستانية تصدر حكما في مخالفة عمران خان قوانين الزواج

من المقرر أن تصدر إحدى محاكم باكستان اليوم الخميس، حكما في التماسات قدمها مؤسس حزب تحريك إنصاف عمران خان وزوجته بشرى بيبي، اللذين يسعيان لإيقاف تنفيذ أحكام صدرت بحقهما لمخالفتهما قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج، وهو ما قد ينهي سجن رئيس الوزراء السابق.

وتزوج نجم الكريكيت الذي تحول لعالم السياسة بشرى بيبي للمرة الثالثة في 2018، وواجه مزاعم بمخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج بعدما ادعى زوج بيبي السابق أنها تزوجت خان قبل انتهاء فترة العِدة عقب طلاقهما.

وأصدرت محكمة محلية في باكستان حكما بالسجن سبع سنوات بحقهما في هذه القضية.

وبعيدا عن هذه القضية، يواجه خان، الذي أطيح به من السلطة إثر مقترح بسحب الثقة قدمته المعارضة الباكستانية في أبريل 2022، مجموعة من الاتهامات، من بينها الفساد والإرهاب منذ إقالته من المنصب، بحسب قناة جيو نيوز الباكستانية.

ويقبع خان خلف القضبان منذ أغسطس من العام الماضي عندما حكم عليه في قضية توشاخانا، ثم الحكم في قضايا أخرى قبل انتخابات الثامن من فبراير الماضي.

ورغم تبرئة ساحة عمران خان في قضايا أخرى، بما في ذلك توشاخانا التي اتهم فيها ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا تلقاها وهو يشغل منصب رئيس للوزراء، فإنه لايزال مسجونا في قضية العِدة.