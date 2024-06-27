الغيني جيراسي مهاجم شتوتجارت ينضم لصفوف بوروسيا دورتموند

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ذكرت صحيفتان في جنوب ألمانيا اليوم الأربعاء، أن الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت انضم إلى بوروسيا دورتموند.

سجل المهاجم الغيني 28 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي ليساعد فريقه على تحقيق مفاجأة كبيرة باحتلال المركز الثاني، لكن تعاقده يتضمن شرطا يسمح له بالرحيل مقابل 18 مليون يورو (19 مليون دولار).

أشارت صحيفتا شتوتجارتر ناخريشتن وشتوتجارتر تسايتونج أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قام بتفعيل الشرط الجزائي، ويبقى في المراحل النهائية من التوقيع مع دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا، وخامس الترتيب في الدوري الألماني بالموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن أندية ميلان وتشيلسي وأرسنال كانوا يسعون أيضا للتعاقد مع ثائي هدافي الدوري الألماني بالموسم الماضي.

ويمثل رحيل جيراسي خسارة كبيرة لشتوتجارت الذي غادره المدافع هيروكي إيتو بالانتقال إلى بايرن ميونخ، ومهدد أيضا برحيل المدافع الآخر فالديمار أنطون ليلحق بجيراسي في دورتموند.

قال نادي شتوتجارت في وقت سابق إن هدفه في الموسم المقبل هو إنهاء الفريق مشواره بين المركزين التاسع والثاني عشر في الدوري الألماني.

كما أن وصول جيراسي إلى دورتموند من شأنه أن يصعب مهمة المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج الذي سجل 12 هدفا في الدوري للفريق الأصفر في الموسم الماضي.

ومن المتوقع بقوة أيضا أن يرحل المهاجم الإيفواري سباستيان هالر عن صفوف دورتموند الذي سيقوده المدرب الشاب نوري شاهين.

رجحت تقارير صحفية أن فولكروج قد يدخل في صفقة تبادلية مع جيراسي.