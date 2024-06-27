أحمد عبد الغني: أرفض رحيل هداف حرس الحدود لـ الأهلي أو الزمالك

أكد أحمد عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، أن فريق حرس الحدود استحق التواجد في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأضاف أحمد عبد الغني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريق حرس الحدود من الأندية الكبيرة في مصر وله تاريخ كبير في الكرة المصرية، مضيفاً أن الجهاز الفني الحالي للفريق أعاد الفريق من جديد على الطريق الصحيح، قائلاً« حرس الحدود يستحق أن يتواجد بشكل دائم في الدوري الممتاز».

طالب أحمد عبد الغني، من إدارة النادي، إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق من أجل العودة من جديد لمنصات التتويج، قائلاً«أتمنى أن يعود حرس الحدود للمشاركة الإفريقية وهذا هو مكانه الطبيعي».

وعن مفاوضات نادي الأهلي والزمالك مع محمود ممدوح، قال أحمد عبد الغني:«أطالب إدارة النادي بعدم رحيل اللاعب إلى القطبين»، مطالبا إدارة النادي البناء الجيد للفريق للمنافسة على البطولات.

وأشار أحمد عبد الغني إلى أن ناديي الأهلي والزمالك تفاوضا معه لمدة 4 أو 5 مواسم لضمه من حرس الحدود، ولكن إدارة النادي تمسكت به من أجل حصد البطولات وبالفعل نجحنا في تحقيق بطولات مع الفريق.