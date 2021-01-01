علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي استنكر فيها تعرض النادي الأهلي للظلم، متوجهًا برسالة إلى «أديب»: «يا عمرو أنت حبيبي وصاحبي وأخويا حقك تشجع فرقتك بكل احترام وتقدير لكن ملكش دعوة بالأهلي يا عمورة وكل واحد يخليه في حاله»، وفقًا لتعبيره.

وقال أمين، خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن حصول النادي الأهلي على دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة لا يعني تخليه عن الحصول على الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن النادي الأهلي لا يستطيع العيش دون حصد الألقاب، قائلًا إن مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، أمس الأحد، كانت تقيس المعدن الحقيقي للمشجع الأهلاوي.

وأوضح أن مباراة أمس كانت من أسوأ المباريات التي أدى فيها النادي الأهلي باستهتار وتفكك من اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أنه أمر طبيعي بعد المجهود المبذول للفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع: «الإجهاد البدني فظيع ومن الجيد أنهم واقفين على رجلهم، أمس كان عندي يقين بأن الأهلي سيفوز؛ لأن الأهلاوي بيتفرج على الماتشات وفي بطنه بطيخة صيفي»، حسب وصفه.

واستنكر الإعلامي عمرو أديب، الحديث عن تعرض النادي الأهلي للظلم، معلقًا: «هو ليه المسؤولين في الأهلي بيكلمونا إن الأهلي مظلوم، يا جدعان عمركم سمعتم إن الأهلي بيتظلم؟»، حسب تعبيره.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، إنه يلاحظ انحياز المعلقين الرياضيين للنادي الأهلي، مضيفًا: «من يومين كنت أشاهد التليفزيون وكان هناك أستوديو تحليل بعد أحد مباريات الأهالي به 4 معلقين ومذيع، كلهم بيحاولوا يشوفوا حل للأهلي ويقدر يكسب إزاي ده تحليل ولا مظاهرة حب؟».

وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا ولكنه ثمينًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي أقيم بملعب إستاد الأهلي وي ‏السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.