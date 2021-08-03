الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية









أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها صباح الخميس، أن «دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، ولشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم».

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15»، أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط، ومصرع طاقمها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس إيه)، أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية، بخميس مشيط.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، أشار العميد المالكي، إلى مقتل طاقم الطائرة المكون من فردين، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.