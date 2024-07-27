القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية التربية بطنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية التربية.

أوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح باب تلقى الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24/07/2024 حتى الخميس 25/07/2024، طبقاً للجدول الزمني السابق إعلانه، وحيث أنه لم يرد أي طعون، فقد ضمت القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد كلية التربية -مرتبين ترتيباً أبجديا- الدكتور احمد محمد الحسينى هلال أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية جامعة طنطا، والدكتورة راندا مصطفى أحمد الديب أستاذ بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة طنطا، والدكتورة هويدا محمود محمد الأتربي أستاذ وقائم بأعمال رئيس قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا.

ويتم إجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الاثنين الموافق 29/ 07/ 2024.