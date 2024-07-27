جانتس: حان الوقت لإبرام صفقة تبادل والتصعيد مع حزب الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس إن "الوقت حان لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وتوجيه التصعيد إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت مقتل 9 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في هضبة الجولان السورية المحتلة، كما تحدثت عن سقوط عشرات المصابين، في حين نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

بدورها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "الرد على هجوم مجدل شمس سيكون واسعا، ومضطرون لبحث الذهاب إلى حرب مع حزب الله".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن 11 جريحا بينهم 5 حالتهم خطيرة نقلوا للمستشفيات جراء سقوط درون من جنوب لبنان شمال هضبة الجولان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس".

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيليةعن مسؤول مقرب من نتنياهو قوله إن الهجوم على مجدل شمس سيقود لتحول دراماتيكي في المواجهات بالشمال.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري مشاورات مع قادة الجيش بعد القصف في الجليل والجولان.

كما نقلت القناة الـ12 عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس قوله إن "حزب الله تجاوز الخطوط الحمر".

وفي حين أكد أن إسرائيل تقترب من حرب شاملة مع الحزب، فإنه قال "لا شك أننا سندفع ثمنا، لكن حزب الله سيدفع ثمنا أكبر".

في المقابل، نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف لرويترز "بشكل قاطع الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو عن استهدافنا مجدل شمس".

غير أن رويترز نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن "حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان".