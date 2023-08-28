نادية مصطفى تتألق في حفلها ضمن مهرجان القلعة بحضور كامل العدد

أحيت الفنانة نادية مصطفى، حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.



وقدمت عددا من أغانيها المميزة والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشوارها الفني، مثل يسلملي ذوقهم، جاي في إيه، سلامات سلامات، وحشتنا، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.



يذكر أن د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ود. حسام داغر رئيس دار الأوبرا، قاما بتكريم 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، أمس الجمعة، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.





