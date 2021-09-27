قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن بروتوكول التعاون بين الضرائب ووزارة الإتصالات، ينص على تبادل البيانات الخاصة بالبلوجرز واليوتيوبرز، التي تساعد في حصر تعاملاتهم بدقة، بموجب القانون المصري، لتؤدي المصلحة دورها بتحصيل الضرائب المستحقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مساء أمس الأحد، على قناة «القاهرة والناس»، أن البروتوكول الموقع تم الاتفاق عليه في ضوء القوانين المصرية التي لا تنتهك الخصوصيات، موضحًا: «عايزين نعرف عدد المشاهدات، ثم يتم تحديد المبلغ بدقة».

وأفاد بأنه لا يوجد رقم دقيق لأعداد اليوتيوبرز والبلوجرز، نظرًا للتغير اليومي الحادث على المنصات المختلفة، مضيفًا: "احنا عندنا وحدة كاملة بتتابع وبترصد ليل نهار، عشان توصل للبيانات الدقيقة"، موضحًا أن القانون يُنفذ على أصحاب النشاط المستمر فقط.

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن أي شخص يحقق إيرادات في مصر يجب أن يسدد الضريبة المستحقة مهما كان النشاط الخاص به، حيث ظهرت مؤخرا التجارة الإلكترونية مثل البلوجرز واليوتيوبرز ويحصل روادها على إيرادات دون أن يكون لهم ملف ضريبي.

وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية: «أمام الممول طريقتان للمحاسبة الضريبية، الأولى من خلال قانون 91 لسنة 2005 ومن خلاله نرصد الإيرادات وخفض بعض التكاليف وفقا للشرائح المعلنة، والقانون الثاني هو القانون رقم 152 لسنة 2020 والذي أتاح مميزات كثيرة، ومن ضمنها أنها سنبدأ في التعامل مع الممول على حسب ضريبة قطعية أو نسبية يدفعها كل سنة وفقا للإيراد الخاص به، فإذا كان الممول يحقق إيرادا قدره 250 ألف جنيه خلال 12 شهرا يدفع 1000 جنيه فقط، ولو كانت إيراداته تتراوح ما بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه فإنه يقوم بتسديد 2500 فقط».