الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يبحثان استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء المعنيين استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة لبنان في الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المركبة والمتفاقمة في البلاد، إضافة إلى التطرق لتحضير الملفات اللازمة لاستئناف التفاوض مع الصندوق وخصوصا في ضوء نتائج الزيارتين التي قام بهما ميقاتي لفرنسا وبريطانيا.



جاء ذلك في اجتماع ترأسه عون صباح اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة ببعبدا بحضور ميقاتي ونائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا خلال مؤتمر صحفي مع نجيب ميقاتي بقصر الإليزيه يوم الجمعة الماضي، إلى إجراء إصلاحات والإسراع في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات على الأقل.