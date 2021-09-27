الرئيس السيسي: المياه المستخدمة في استصلاح الأراضي كانت مهدرة بالفعل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطة معاجلة مياه مصرف بحر البقر؛ توفر فرصة للزراعة واستصلاح أراضي سيناء من مياه كانت مهدرة في البحر.

وأضاف على هامش جولته التفقدية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين: "يجب أن يعرف المواطن أننا لن نحصل على مياه جديدة.. ولكنها مياه كانت موجودة بالفعل لكننا حولنا استخدامها".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

واليوم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات؛ وإن تطلب الأمر دخول القوات المسحلة لإزالة هذه التعديات فورًا، وإحاطة الرئيس بتقرير عما يتم تنفيذه في هذا الصدد.

ووجه الحكومة بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، حتى إزالة التعديات.