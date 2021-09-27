مدرب بطل النيجر: نحتاج لتقديم كل ما في وسعنا ضد الأهلي

قال زاكورا إبراهيم المدير الفني لجيندارميري بطل النيجر ومنافس الأهلي القادم في دوري أبطال إفريقيا، إن فريقه غير محظوظ باللعب ضد المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور الـ32 مع بطل النيجر، في منتصف شهر أكتوبر القادم.

وقال مدرب لجيندارميري في تصريحات عبر برنامج "الماتش":«أنتم تعرفون أن الأهلي فريق كبير سنلعب ضده في شهر اكتوبر بمشيئة الله، الأهلي فريق كبير، ونحتاج تقديم كل ما في وسعنا للعب مباراة جيدة أمامه».

وأضاف:«الأهلي لديه لاعبين كبار، وبالتأكيد لسنا محظوظون بأن توقعنا القرعة في طريق الأهلي، فليس من السهل اللعب ضده، ويجب أن نلعب مثل هذه المباريات».

وعن موسيماني:«أعرفه جيدا، وهو مدرب كبير، ولكن في النهاية يجب أن ننظر للمباراة بأنها 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ويجب أن نفعل كل ما لدينا أمامهم».