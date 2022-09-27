روسيا تزعم أن النتائج الأولية للاستفتاءات على الانضمام إليها تظهر موافقة كاسحة

زعم مسؤولون روس إن النتائج الأولية للاستفتاءات التي نظمت في شرق أوكرانيا بشأن الانضمام إلى روسيا، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، تظهر موافقة كاسحة من الناخبين على الانضمام لروسيا.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا أن أكثر من 97% من الناخبين في أقاليم لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الذين أدلوا بأصواتهم في مراكز اقتراع داخل روسيا صوتوا لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي.



وجرى تنظيم مراكز اقتراع للمهاجرين النازحين من الأقاليم الأربعة الذين كانوا يعيشون في روسيا. ولم يتم بعد الإعلان عن نتائج مراكز الاقتراع في الأقاليم الأربعة نفسها.



وانتقدت كييف والعديد من دول العالم الاستفتاءات التي استمرت خمسة أيام ووصفتها بأنها "صورية" و"غير شرعية"، وقالت إن النتائج هي أمر مفروغ منه منذ البداية.



ويمكن أن تبدأ موسكو عملية ضم أقاليم شرق أوكرانيا خلال أيام. وفي الخطوة التالية، من المتوقع أن تتقدم إدارات الاحتلال المعينة من جانب موسكو رسميا للرئيس الروسي فلادمير بوتين من أجل الانضمام للاراضي الروسية. وأشار الكرملين إلى أن ذلك يمكن أن يحدث سريعا.



وأكد بوتين قبل بداية الاستفتاءات أن المناطق بذلك سوف تصبح بالكامل تحت حماية روسيا وترسانتها النووية.