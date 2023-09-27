العراق: لا شبهة جنائية وراء حريق حفل الزفاف في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن التقديرات الأولية تستبعد وجود شبهة جنائية وراء الحريق الذي التهم قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.



وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني، في تصريح صحفي اليوم، إن السبب في الحريق يرجع إلى عدم وجود السلامة والأمان، مشيرا إلى استمرار التحقيقات.



ولفت إلى أنه من خلال تقرير الطب الشرعي بلغ عدد الضحايا 93 وفاة و100 مصاب يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحا، لافتا إلى احتمال تغير عدد الإصابات.



وكشف عن وصول وزيري الداخلية عبد الأمير الشمري، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو إلى محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف الذي حصل في قضاء الحمدانية.



وكان محافظ نينوى نجم الجبوري أفاد بأن 114 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء الحريق .



وكشفت مديرية الدفاع المدني عن أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال" واطئة (منخفضة) الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".