البحرين تستدعي السفير اللبناني: تصريحات قرداحي غير مسؤولة وإساءة مقصودة

استدعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا.

وأكدت الوزارة في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وتعود الأزمة إلى مقابلة تلفزيونية أجراها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تضمنت تصريحات قيل إنها تحمل إساءة لجهود السعودية والإمارات في اليمن.

وبعد ردود أفعال خليجية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا، قال قرداحي إنّه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية والإمارات، وأكّد أنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.