أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن أسفها لما تضمنتها التصريحات الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود التحالف العربي في اليمن، من إساءات تجاه المملكة ودول التحالف، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية السعودية ،في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية/واس/، أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأوضحت الخارجية السعودية، أنه نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.