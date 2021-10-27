رئيس جامعة الزقازيق يُعلن تعميم تركيب الخلايا الشمسية أعلى مباني الجامعة

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، تعميم تجربة تركيب خلايا شمسية أعلى كافة المباني الخاصة بالجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بمبنى رئاسة جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووجه رئيس جامعة الزقازيق بتعميم التجربة على كافة مباني الجامعة من خلال خطة زمنية محددة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى في إطار الدور المجتمعى للجامعة وتنفيذًا لخطة ورؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة، لدعم استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام فوزي، عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، أهمية دور الكلية في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، خاصةً من خلال مشروع تخرج طلاب قسم القوى الميكانيكية من عمل محطة تنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، التي تُجرى بعزبة أبو صميدة بمركز الحسينية، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب خلال مراحل تنفيذ المشروع، وأن المشروع يخدم نحو 500 ألف نسمة.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إلى أن مشروع خلايا الطاقة الشمسية الذي جرى تنفيذه بكلية الهندسة تم من خلال البروتوكول الموقع بين جامعة الزقازيق ومركز تحديث الصناعة، الذي تم عقده في شهر مايو الماضي.