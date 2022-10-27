وزير الصحة: نمتلك أكثر من 50% من المعايير العالمية في مجال الصحة

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار:" نمتلك أكثر من 50% من المعايير العالمية في مجال الصحة، وما شاهده قطاع الصحة من تطوير في الثماني سنوات الأخيرة لم يحدث منذ 50 عاما".

وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة (إم بي سي مصر) اليوم الأربعاء، "أنه منذ 15 عاما لم تكن هناك مستشفيات تقدم خدمات صحية جيدة مثلما نشاهد الآن، كما أننا لدينا تكليفات رئاسية بالانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات، ونحاول إعطاء الفرصة للمستشفيات الخاصة للاشتراك مع منظومة التأمين الصحي".

وأشار إلى أنه من حق المواطن في بورسعيد أن يطلب المكان الذي يرغب في العلاج طالما أنه متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أن المواطن له الحق في تلقي الخدمة العلاجية دون تحمل نفقات، مبينا في الوقت نفسه أن العلاج على نفقة الدولة يكلف الدولة 12 مليار جنيه.

وتطرق إلى أن الفرص الاستثمارية في المجال الصحي كبيرة، حيث يتجه العالم إلى أن وزارات الصحة أو الدولة تراقب وتنظم المنظومة الصحية وليست بالضرورة تقدم الخدمات الصحية بشكل متكامل، ونحن نشترك في حوالي 75% من الخدمات الصحية التي تقدم طبقا لعدد الأسرة والمستشفيات.

وحول الولادة القيصرية، قال عبد الغفار "إنه كلما استمر تواجد الولادة القيصرية بدون وعي او داعي يظل الاحتياجات لـ حضانات الأطفال في تزايد مستمر" مضيفا "أن 80%من إجمالي حالات الولادات في مستشفيات وزارة الصحة قيصرية، مما جعل مصر الأولى على مستوى العالم في عدد الولادات القيصرية، واتخذنا إجراءات من أجل وضع ضوابط للحد من الولادة القيصرية في المستشفيات؛ وسعى حاليا كي نعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية".