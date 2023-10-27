الأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك المتحدث إنه لا يوجد أي مؤشر على أن الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة لعدد الشهداء والجرحى غير صحيحة، حسبما أفادت قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان جون كيربى، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض قد شكك فى أرقام الضحايا المدنيين بغزة، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة فى غزة ليست سوى جبهة مؤيدة لحماس"، على حد قوله.

وردا على ذلك، نشرت وزارة الصحة فى غزة وثيقة من 210 صفحات تتضمن أسماء وأعمار وأرقام هويات كل ضحية من ضحايا الغارات المدمرة والعنيفة.

وهذا العدد لا يشمل المفقودين أو الوفيات التى لم تسجلها المستشفيات، مما يرجح أن يكون الرقم الحقيقى أعلى من ذلك بكثير، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وبحسب الوزارة أدي العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد 7326 فلسطينيا من بينهم 3038 طفلاً، فيما أصيب 18967 أخرين.