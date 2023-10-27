حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة وتطالب بتطبيقه

رحبت حركة "حماس" بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مساء اليوم الجمعة بالدعوة لهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة تُفضي إلى وقف "العدوان" على قطاع غزة.



وطالبت حماس في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ "الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة".



وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وثابتة وراسخة في قطاع غزة بعد أن صوتت لصالح القرار 120 دولة، وعارضته 14، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت.



وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن استشهاد 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وإنترنت.