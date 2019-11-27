مقتل عنصرين من الحشد العشائري العراقي السني جنوب الموصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري السني في هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) جنوب الموصل /400 كم شمال بغداد/.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن"عصابات داعش الإرهابية هاجمت نقطة تفتيش تعود للحشد العشائري في قضاء الحضر/90كم جنوب الموصل/ وقتلت عنصرين من الحشد العشائري قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة ".

وأضاف العبيدي أنه" تم نقل الجثتين الى الطب العدلي الشرعي بالموصل".

وحسب العبيدي ، اختطف مجهولون اليوم أيضا ضابطا بالشرطة المحلية برتبة رائد بالقرب من منزله خلال إجازته في ناحية القيارة/60كم جنوب الموصل/.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.