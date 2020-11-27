 وزيرة التخطيط: دراسة تقديم مجموعة من الحوافز لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية - بوابة الشروق
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وزيرة التخطيط: دراسة تقديم مجموعة من الحوافز لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

أمل محمود
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 10:00 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 10:02 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال إضافة وحدات للمراجعة الداخلية والتدقيق، لمساعدة الموظفين على عدم ارتكاب أخطاء.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن هناك تأهيل وإعداد لعدد كبير من الشباب لتولي مناصب قيادية، من خلال وحدات الموارد البشرية بالهيئات الحكومية، والأكادمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وأوضحت أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية سيكون بشكلي مرحلي، بداية من منتصف العام المقبل، وينتهي بنهاية عام 2021، مشيرة إلى دراسة مجموعة من الحوافز لنقل الموظفين إلى العاصمة الجديدة.
وأشارت إلى توفير وحدات سكنية، ومبالغ مالية يتقاضاها الموظفين كشكل من أشكال التحفيز لحملهم على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الخدمات بأفضل صورة للمواطنين.

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