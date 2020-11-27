المصري يعلن ضم كازادي مهاجم الوداد المغربي لمدة 4 مواسم

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أنهت إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع الكونغولي كازادي كاسينجو مهاجم فريق نادى الوداد المغربى لمدة 4 مواسم بداية من 2020 ، 2021 وحتى 2023 ، 2024.

وكان اللاعب قد خضع إلى الكشف الطبي وعدد من التحاليل قبل إتمام إجراءات التعاقد معه.

وكلفت صفقة انتقال كازادي لصفوف النادي البورسعيدي وهي الصفقة الثامنه للجنة التعاقدات قد بلغت 260 ألف دولار بخلاف 150 الف دولار يحصل عليها اللاعب سنوياً.

ومن المقرر أن ينتظم الكونغولي كازادي كاسينجو في معسكر الفريق ببرج العرب والمقرر انطلاقه عصر غدا بإحدى الفنادق المجاورة لاستاد الجيش ببرج العرب استعداداً للدورى الجديد المتوقع انطلاقه اوائل ديسمبر المقبل.