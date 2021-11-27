المشدد 7 سنوات لـ 4 أشقاء بتهمة البلطجة واستعراض القوة بالطريق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 4 أشقاء والمراقبة عقب انقضاء مدة السجن، لاتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة بالطريق العام بهدف فرض السيطرة وترويع المواطنين أحد شوارع منطقة مدينة نصر.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر، قيام المتهمين "حسام.ج"، و"أشرف.ج"، و"عبد الهادى.ج"، وعبد الرحمن.ج"، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة، كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذة من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمة استدعت العلاج لمدة أكثر من 21 يوما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.