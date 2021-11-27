تأجيل مؤتمر منظمة التجارة العالمي بسبب قيود السفر الخاصة بكورونا

أجلت منظمة التجارة العالمية مؤتمرا رئيسيا، كان سيعقد الأسبوع المقبل، في جنيف، بعد أن فرضت الحكومات بمختلف دول العالم، قيود سفر، بسبب سلالة جديدة، قابلة للانتقال، بشكل خاص، من فيروس كورونا.



وقالت المنظمة، الليلة الماضية، أنه تم تأجيل مشاورات وزراء التجارة بدول الإتحاد الأوروبي، حول المؤتمر الوزاري للمنظمة، إلى أجل غير مسمى، بعد أن علقت دول، من بينها سويسرا، رحلات الركاب من سبع دول بجنوب القارة الأفريقية، لاحتواء السلالة، التي من المحتمل أن تكون أكثر خطورة لفيروس كورونا.



وكان وزراء التجارة يعتزمون التفاوض بشأن العديد من القضايا الملحة، بما في ذلك تخفيف القيود، فيما يتعلق ببراءات الاختراع، بالنسبة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، وإجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية، اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وكان من المقرر أن يستمر المؤتمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.



وهذا ثاني تأجيل للاجتماع، بسبب الجائحة، حيث كان من المقرر، في بادئ الأمر، أن يتم عقده في يونيو 2020.