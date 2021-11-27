أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعمه لإقامة كأس العالم كل عامين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي اقيم في القاهرة اليوم السبت.

وصوّت أعضاء الاتحاد الإفريقي والبالغ عددهم 52 عضوا بالإجماع على دعم اقتراح إقامة كأس العالم كل سنتين، كما شهد الاجتماع تأييد إقامة دوري السوبر الإفريقي بالإجماع من الأعضاء بما سيقدمه من إفادة للكرة في إفريقيا.

وحضر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي كاف، كما تواجد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا ورئيس الكاف باتريس موتسيبي.

ومن جانبه، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «لطالما كانت مصر جزءًا لا يتجزأ من الإجراءات نحو التقدم في إفريقيا».

وأضاف: «يجب أن نضع كرة القدم في إفريقيا في المكان المناسب ولدينا إرادة لا تتنازل عنها، نقف جنبًا إلى جنب مع أشقائنا الأفارقة للنهوض بكرة القدم التي تعد الرياضة الأكثر شعبية في أوساط شعبنا».

وأكمل: «أشكر كل من رئيس الفيفا إنفانتينو ورئيس الكاف موتسيبي على قيادتهما وتعاونهما».

وفيما يخص دوري السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي أنه تم تقديم عرض حول الفوائد المادية في تطوير كرة القدم الأفريقية، وأيد الاتحادات الأعضاء بالإجماع اقتراح إنشاء البطولة.