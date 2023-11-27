إعلام عبري: يحيى السنوار التقى أسرى إسرائيليين في أحد أنفاق غزة وتحدث معهم بالعبرية

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار التقى عددا من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتحدث معهم باللغة العبرية.



ونقلت القناة الـ12 العبرية، عن أميت سيجال وهي سيدة كانت محتجزة وأفرج عنها مؤخرا، أخبرت أسرتها أنهم في الأيام الأولى من الأسر كانوا محتجزين في نفق وأن الشخص الذي زارهم هو يحيى السنوار ووعدهم بأنه لن يؤذيهم.



ونشر الإعلام العبري، رسالة وجهها يحيى السنوار للأسرى في أحد الأنفاق: «مرحبا، أنا يحيى السنوار، أنتم في المكان الأكثر حماية هنا.. لن يحدث لكم شيء».



يُشار إلى أنّ يحيى السنوار يضعه الاحتلال الإسرائيلي على رأس أهدافه، ويسعى لاغتياله وتعهد في الحرب الراهنة على غزة بأنهم سيصلون إلى السنوار واغتياله.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.