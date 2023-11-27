بايدن لن يحضر مؤتمر كوب 28 في دبي

أظهر الجدول الرسمي للبيت الأبيض الذي صدر أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر افتتاح مؤتمر التغير المناخي الأممي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع في دبي.

ولم يقدم البيت الأبيض بعد سببا رسميا لعدم حضور بايدن بدء القمة السنوية، التي سوف يشارك فيها قادة آخرون، من بينهم بابا الفاتيكان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن كبار مسئولي البيت الأبيض أشاروا إلى أن بايدن منشغل بحرب غزة، حيث إنه يسعى لتمديد الهدنة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

ومن المقرر أن يلتقى ممثلون من نحو 200 دولة لمدة أسبوعين ابتداء من الخميس المقبل في مؤتمر كوب 28 المنعقد في الإمارات العربية المتحدة.

وحضر بايدن القمتين السابقتين في اسكتلندا ومصر. ووصف أزمة المناخ مطلع هذا الشهر بأنها "التهديد النهائي للإنسانية".