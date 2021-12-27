المحكمة الاتحادية بالعراق تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب

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صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين.

وذكر إعلام القضاء، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب، وعقدت المحكمة الاتحادية في هذه الأثناء جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة.

وفي وقت سابق اليوم، ردت المحكمة العليا في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قررت في 13 ديسمبر الحالي تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.