وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يبحثون مستجدات القضية الفلطسينية

بحث وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين خلال اجتماعهم في القاهرة، اليوم الإثنين، تنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في مصر يوم 2 سبتمبر الماضي ، إضافة إلى المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة،بحسب بيان ختام صدر عقب الاجتماع.



وقال البيان "بحث الاجتماع ، الذي حضره كذلك رؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".



كما بحث الوزراء تثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.



وفي هذا السياق، جرى دراسة عدد من المقترحات لكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.



وناقش الوزراء الاتصالات التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية.



كانت مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في سبتمبر 2010 توقفت بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدئها بسبب مواصلة إسرائيل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.