وكالة الطاقة الدولية: شتاء العام المقبل على أوروبا قد يكون أصعب من الحالي

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعبا العام القادم 2023 في ظل غياب أو نقص في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (IEA) فاتح بيرول، في حديث لقناة Haberturk اليوم الثلاثاء، إن المخاطر بالنسبة لأوروبا في الشتاء الحالي منخفضة للغاية، حيث أن مرافق تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 90%.

وأضاف: "إذا لم يحدث شيء غير متوقع ولم يكن هذا الشتاء باردا وطويلا، فإن أوروبا ستتجاوزه، لكن في الفترة من فبراير إلى مارس (2023) ستنخفض المخزونات في مرافق التخزين إلى 30% وسيكون من الصعب جدا زيادتها إلى 80-90% بحلول الشتاء المقبل".

وأشار إلى أن "شتاء العام المقبل سيكون صعبا بسبب النقص أو الغياب التام للغاز الروسي".

وتابع: "لا تزال أوروبا تتلقى الغاز الروسي هذا العام، ومن المرجح ألا يكون متاحا في المستقبل".

ولم يستبعد خبير أسواق الطاقة حدوث انخفاض في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام 2023 وقيام الصين بشراء كمياته الرئيسية.

ولفت إلى أن "واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال تراجعت هذا العام، لكنها ستزداد في المستقبل. وستشتري الصين الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي المسال، ولن يتبقى سوى القليل لأوروبا".

وسبق أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا قد تواجه عجزا بمقدار 30 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2023.