نفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف: "فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها".



وقال الحركة في بيان: "قد أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى، مضيفا:ً "نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا.



وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري في تصريحات إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى الردود على اغتيال قاسم سليماني"، مضيفاً: "ردنا على اغتيال رضي موسوي سيشمل الرد المباشر وتحركات من جانب جبهة المقاومة".



وتابع: "انتقامنا لرضي موسوي سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة ولن يكون مجرد عملية إعلامية".