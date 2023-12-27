 ردا على الحرس الثوري الإيراني.. حماس: طوفان الأقصى جاءت بسبب الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 1:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ردا على الحرس الثوري الإيراني.. حماس: طوفان الأقصى جاءت بسبب الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
هايدي صبري:
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:04 م
نفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف: "فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها".

وقال الحركة في بيان: "قد أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى، مضيفا:ً "نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا.

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري في تصريحات إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى الردود على اغتيال قاسم سليماني"، مضيفاً: "ردنا على اغتيال رضي موسوي سيشمل الرد المباشر وتحركات من جانب جبهة المقاومة".

وتابع: "انتقامنا لرضي موسوي سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة ولن يكون مجرد عملية إعلامية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك