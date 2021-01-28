قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي لدعم جميع العاملين بقطاع البترول، مشيرًا إلى طفرات القطاع خلال الفترة الماضية المتمثلة في تحقيق اكتفاء ذاتي وزيادة معدلات الإنتاج إضافة إلى التصدير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الوزارة تحرص على توجيه الغاز المكتشف إلى مشروعات القيمة المضافة من البتروكيماويات لزيادة إيرادات الثروة الغازية، لافتًا إلى حل الدكتور طارق الملة وزير البترول لمشكلة مصنع الإسالة بدمياط وديًا مع الشركة الأسبانية.

وأوضح أنه سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من مصنع دمياط للإسالة خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدًا أن الدولة لديها فائض منه كبير.

وأشار إلى اقتصار التصدير على الكميات المتعاقد عليها مسبقًا فقط؛ نظرًا لانخفاض الأسعار عالميًا، لافتًا إلى تصدير كميات أكبر خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الأسعار.

ولفت إلى ما نشرته وكالة «بلومبرج» حول أن مصر ستصبح من الدول العشرة الكبيرة في القطاع ومورد رئيسي لأوروبا يرجع إلى حجم الاكتشافات الغازية وحجم التصدير من مصانع الإسالة، ذاكرًا أنه تم إبرام اتفاقات بترولية وطرح مزايدات عالمية إضافة إلى استقبال مصر لشركات اسكشاف الغاز والبترول في المياه العميقة في البحر المتوسط..

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تستعد لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بإعادة تشغيل أحد منشآت الإنتاج لديها، مضيفة أنها تسعى لأن تكون مورد رئيسي لأوروبا.



