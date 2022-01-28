متحدث الثقافة: 4 ملايين شخص زاروا المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولى

كشف محمد منير، المتحدث الرسمى باسم وزارة الثقافة، عن تفاصيل اليوم الأول من معرض الكتاب الدولي، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد إقبال كثيفًا من قبل المواطنين على الرغم من كورونا وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن هناك 91 ألف شخص زاروا معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الأول، وأكثر من 4 ملايين شخص زاروا المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الأول.

واستكمل، أن لأول مرة يشهد معرض الكتاب الدولي تقنية «الهيولجرام»، والتي اتاحت للجمهور الرد على الأسئلة، حيث استطاع الروائى الراحل يحيى حقى يجيب على أسئلة الجهور من خلال هذه التقنية.

وتابع، أن هناك توافد عدد كبير للأطفال على المعرض الدولى للكتاب فى اليوم الأول، مؤكدا أن سفراء وأجانب وكتاب أشادوا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام.

يذكر أنه، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.