مصيلحي: بشكتاش يرغب في التعاقد مع مابولولو

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كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تلقي الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم زعيم الثغر، عرضا من بشكتاش التركي.

يعيش مابولولو صاحب الـ 31 عاما حالة من التألق مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وأسهم بقوة في تأهل أنجولا للدور ربع النهائي.

ونجح مابولولو في تسجيل هدفا في فوز أنجولا على ناميبيا بثلاثية، مساء السبت، بالدور ثمن النهائي، ليرفع مابولولو رصيده من الأهداف لـ 3 بعدما أحرز هدفين في دور المجموعات.

ورد محمد مصيلحي على أنباء تلقي مابولولو عرضا من بشكتاش التركي في تصريحات لبرنامج «الكابتن» عبر قناة «dmc»، قائلًا:" مابولولو تلقى اتصالات من عدة أندية تركية".

أضاف مصيلحي:" جمعتني جلسة مع نائب رئيس نادي بشكتاش التركي للحصول على خدمات مابولولو، والمفاوضات ستحسم خلال الأيام المقبلة".

أشار مصيلحي:" مابولولو لم يتلقى أي عروض من الأهلي لضمه".

أتم مصيلحي:" ما قلته عن بيع عقد مابولولو بعد كأس الأمم الأفريقية مقابل 5 ملايين دولار كان مجرد دعابة، بعد تألق اللاعب".