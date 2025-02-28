فوز مستشفى الثدي بمعهد الأورام بالجائزة الذهبية لأفضل مشروع في تحسين تجربة المرضى

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فوز مستشفي الثدي التابع للمعهد القومي للأورام، بالجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز السعودي الألماني الصحية في نسختها الثالثة بالقاهرة، لتكريم المؤسسات الصحية الرائدة، تقديرًا للإنجازات الرائدة التي حققها المستشفى في تطوير برامج التوجيه والتثقيف الصحي لمرضى سرطان الثدي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن فوز مستشفي الثدي بالجائزة الذهبية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المرضى في المستشفيات عن مشروع "تعزيز توجيه وتثقيف المرضى المصابين بسرطان الثدي"، يعكس التزام المستشفي بالتطوير المستمر والارتقاء بمعايير رعاية مرضى سرطان الثدي، وتحسين مسارات العلاج، وتعزيز التعليم الطبي في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأشار إلى الدور المهم الذي يقوم به المعهد القومي للأورام كأحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، وتقديمه الخدمات الجليلة لمرضى السرطان، والحرص على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشيدًا بالجهود الكبرى للقائمين على إدارة المعهد والمستشفيات التابعة له في سبيل الإرتقاء وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، إن مستشفى الثدي بالتجمع هو أول وأكبر مستشفى أكاديمي متخصص في أورام الثدي، تم تأسيسه عام 2013 وتم الانتهاء من مشروع تطويره وتوسعاته عام 2023، مضيفًا أن المستشفي يساهم في تقديم مختلف الخدمات التشخيصية والعلاجية لمئات الآلاف من مريضات سرطان الثدي حيث يتم إجراء العمليات الجراحية واعطاء العلاج الكيميائي والموجه والإشعاعي والكشف المبكر وإجراءات الأشعة التشخيصية والمعامل.

ولفت إلى أن المستشفى يعد شريكًا رئيسا في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، كما يقدم الخدمات المساعدة اللازمة للمرضي مثل الدعم النفسي وعلاج الألم والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

وفى السياق ذاته، أشار الدكتور عماد شاش مدير مستشفى الثدي، إلى القفزة النوعية التي شهدها المستشفى خلال السنوات الأخيرة في تقديم خدمات الملاحة الصحية للمرضى وتعزيز التوعية والتثقيف الصحي، مما أدى إلى تحسين تجربة المرضى وتوفير مسار علاجي أكثر سهولة وفعالية، ما ساهم في تحقيق نتائج علاجية أفضل وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الذي حققه مستشفي الثدي يعكس جهود وتميز الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، وهو ثمرة العمل الدؤوب والتفاني والالتزام المستمر بتقديم أرقى مستويات الرعاية والدعم لمرضى السرطان.