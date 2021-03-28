إيران تسجل 8 آلاف و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 8 آلاف و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و855 ألفا و674 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و928 حالة في وضع حرج.

وأشارت إلى تسجيل 89 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 62 ألفا و397 حالة.

وأضافت لاري، أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و593 ألفا و219 متعافيا حتى الآن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 6ر12 مليون شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.