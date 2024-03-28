تبدأ الحلقة الـ18 من مسلسل العتاولة بفشل محاولة قتل شادية لسعد، وتقابل عائشة "مي كساب" مالك ابنها بعدما تأكدها منه، وأن فارس ابنها هو ابن السيدة التي ربت مالك على أنها والدته، عندما اختلط الطفلان في الحضّانة.

وأنهى خضر "طارق لطفي" علاقته بمديحة "نهى عابدين"، بعدما خيرته بين زواجهما أو رحيله فاختار الثانية، وتكتشف حنة "زينة" أنها حامل، وتذهب هي وزوجها نصار "أحمد السقا" لعمه خضر "صلاح عبد الله" لإخباره.



ويتعاون خضر مع زوجة الدخاخني ويحضر لها التمثال، ولكنها تكتشف أنه مزيف، وتحذره بضرورة عودة التمثال، لأنه خطر على حياتهم.



ويقتحم خضر بمعاونة بلطجية محل حنة ونصار، والحكومة تقبض على نصار بسبب عدم وجود تصريح للمحل، وتأخذ عائشة ابنها إلى "العتاولة" ولكنه يحاول أن يهرب منها وتصدمه سيارة وينتقل إلى المستشفى.



وتختتم الحلقة على إخبار عيسى الوزان "باسم سمرة" لتوحيدة والدة حنة، أنها قتلت زوجها "فرج".