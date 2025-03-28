تقرير: عشرات جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يوقعون على عريضة لرفض العودة للقتال في غزة

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أعلن عشرات من جنود الاحتياط في الهيئة الطبية للجيش الإسرائيلي عن رفضهم العودة للمشاركة في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

جاء ذلك عبر عريضة وقعها الجنود، عبّروا فيها عن اعتراضهم على استمرار القتال، بحسب هيئة البث العبرية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه الخطوة تأتي وسط تزايد أعداد الجنود الإسرائيليين الرافضين لمواصلة القتال، مستندين إلى مخاوف أخلاقية بشأن العمليات العسكرية الجارية.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 200 جندي وقعوا على رسالة تعلن نيتهم التوقف عن المشاركة في العمليات إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ويواجه الجيش الإسرائيلي انتقادات متزايدة من المجتمع الدولي بسبب سلوكه في غزة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة.

في المقابل، يزعم الجيش أنه يتخذ إجراءات للحد من الأضرار المدنية، ويعتبر رفض الخدمة عملاً غير مقبول.