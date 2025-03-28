الزمالك يضرب سيراميكا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس مصر

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حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وحجز الزمالك بطاقة التأهل لنهائي البطولة، ليضرب موعداً مكرراً مع بيراميدز الذي كان قد تغلب على البنك الأهلي.

سجل هدفي الزمالك عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وأحمد مصطفى "زيزو" في الدقيقة 89، بينما أحرز أيمن موكا هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 58.

بداية سريعة

البداية جاءت سريعة من الفريقين، لكن دون خطورة هنا أو هناك، قبل أن يبدأ الزمالك في استكشاف طريق مرمى محمد بسام من خطأ حصل عليه سيف الدين الجزيري في الدقيقة الخامسة بحدود منطقة الجزاء.

وأبعد دفاع سيراميكا محاولة خطيرة للأبيض برأسية تصدى لها الحارس بسام في الدقيقة 5 عن طريق الجزيري ثم شتت الدفاع الكرة من أمام خط المرمى قبل المتابعة الزملكاوية.

وكادت عرضية عمر جابر أيضا أن تتحول إلى شباك بسام في الدقيقة السابعة بعدما اصطدمت بالدفاع لكنها تحولت إلى ركنية.

وأهدر الجزيري فرصة أخرى خطيرة على مرمى سيراميكا برأسية في غياب الرقابة لكن الكرة مرت عالية.

بمرور الوقت بدأ سيراميكا في استعادة التوازن ومحاولة تهديد مرمى الزمالك من خلال الضغط المتقدم.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى كانت من نصيب الجنوب أفريقي فخري لاكاي إثر تدخل قوي مع صلاح الدين مصدق في الدقيقة 18.

هدأ إيقاع اللعب تدريجياً، بانتصاف الشوط الأول، خاصة مع الانتشار الجيد للاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 31 حصل عبدالله السعيد على فرصة ذهبية بكرة داخل منطقة جزاء سيراميكا ليتعرض لإعاقة من محمود توني.

ولجأ مارتينيز لتقنية الفار من أجل التحقق من وجود مخالفة، ليؤكد وجود ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 32.

الزمالك يتقدم

ومن ركلة الجزاء سجل عبدالله السعيد هدف تقدم الزمالك بالدقيقة 33، بعدما سدد على يمين حارس سيراميكا الذي حاول اللحاق بالكرة.

وتصدى محمد صبحي لفرصة التعادل من سيراميكا عن طريق تسديدة إسلام عيسى أمام المرمى بعد بينية رائعة خلف المدافعين.

وأخطأ حسام عبدالمجيد في إحدى الكرات كاد يستغلها إسلام عيسى بعرضية داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع أبعدها في الدقيقة 42.

وعاد صبحي ليخرج من مرماه ويبعد محاولة أخرى خطيرة في الدقيقة 43 قبل أن تصل لأحمد بلحاج.

وسدد حسام عبدالمجيد كرة ارتدت من دفاع سيراميكا في الدقيقة 45 لكنها مرت فوق العارضة.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني بادر سيراميكا بالهجوم سعيا للتعويض، وكاد أيمن موكا أن يستغل تمريرة في عمق الدفاع، لكنه طالت وخرجت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 51 سدد السعيد من حدود منطقة الجزاء لتصطدم بيد محمود توني مدافع سيراميكا، ولا يتردد مارتينيز في تسديدها.

وأهدر عبدالله فرصة الهدف الثاني بعدما سدد الكرة خارج إطار المرمى بالدقيقة 52.

سيراميكا يتعادل

وفي الدقيقة 58 نجح أيمن موكا في تسجيل هدف التعادل لسيراميكا ليعاقب الزمالك بعد إهدار ركلة جزاء.

نجم سيراميكا تابع عرضية أرضية من إسلام عيسى بعد جملة رائعة ليسكنها في الشباك ويسجل التعادل.

ودفع البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك بأحمد مصطفى "زيزو" بدلا من ناصر ماهر بعد تعادل سيراميكا.

أصبح سيراميكا أفضل من حيث السيطرة وامتلاك الكرة بمرور الوقت، بينما لم يستعد الزمالك نشاطه الهجومي رغم تعادل منافسه.

وأنقذ محمد بسام فرصة هدف مُحقق للزمالك عن طريق زيزو في الدقيقة 68 بعد هجمة سريعة بدأت من محمد شحاتة ثم إلى الجزيري، ومنه إلى زيزو الذي سدد وتألق حارس سيراميكا.

ودفع علي ماهر بمحمود زلاكا ومحمد رضا بوبو على حساب أيمن موكا وأحمد بلحاج في الدقيقة 72.

ورد بيسيرو في الدقيقة 75 بنزول مصطفى شلبي ومحمود جهاد على حساب سيف الدين الجزيري ودونجا.

وكاد فخري لاكاي أن يعاقب الزمالك على خطأ التمرير من الونش في الدقيقة 80 ليسدد بجوار القائم.

وأنقذ محمد صبحي محاولة سيراميكية أخرى من ركنية في الدقيقة 82.

وتحولت تسديدة عبدالله السعيد أمام المرمى في الدقيقة 83 إلى ركنية بيضاء.

البديل الذهبي

ونجح زيزو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، بعدما تسلم كرة بحدود منطقة الجزاء ليسدد في الزاوية البعيدة على يسار بسام.

وشارك ناصر منسي على حساب عبدالله السعيد في الدقيقة 91.