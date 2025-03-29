إيلون ماسك يزور مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لأول مرة الاثنين المقبل بدعوة من مديرها جون راتكليف

ذكرت شبكة CNN أن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك سيزور مقر وكالة المخابرات المركزية (CIA) يوم الاثنين المقبل، وذلك للمرة الأولى، بدعوة من مدير الوكالة جون راتكليف.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الزيارة في ظل تزايد اهتمام الحكومة الأمريكية بالشركات التكنولوجية الكبرى، ودورها في الأمن القومي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات الفضائية، والتكنولوجيا الدفاعية.

وتُعد هذه الزيارة خطوة لافتة، نظرًا للعلاقات المتوترة بين ماسك وإدارة الرئيس جو بايدن، حيث انتقد مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" سياسات الحكومة الأميركية بشأن الرقابة والتنظيم، بالإضافة إلى تفاعله المتكرر مع قضايا حرية التعبير عبر منصته "إكس" (تويتر سابقًا).

إيلون ماسك يُعتبر شخصية مؤثرة في المجالات الاستراتيجية الأمريكية، حيث تملك شركته "سبيس إكس" عقودًا ضخمة مع البنتاجون ووكالة ناسا، كما تزوّد أقمارها الصناعية "ستارلينك" الجيش الأوكراني بخدمات الإنترنت في الحرب ضد روسيا. كما أثارت علاقته بالصين وروسيا جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاستخباراتية الأمريكية.

ولم تصدر "CIA" أو ماسك أي بيان رسمي حول تفاصيل اللقاء أو جدول أعماله، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات قد تشمل قضايا تتعلق بالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ودور التكنولوجيا في الحروب الحديثة.