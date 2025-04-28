وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي عدة رسائل للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق خلال جلسة تكريمه في فرع النادي بالجزيرة، اليوم الإثنين.

قال الخطيب في رسالة نقلتها قناة الأهلي "لقد أخلصت أنت وجهازك المعاون منذ اليوم الأول لك، وأصبحت سريعا مشجعا للأهلي، مصر بلدك الثاني، والأهلي سيبقى بيتك في أي وقت".

وأضاف "كنت حريصا على المقابلة، لأن العلاقات الإنسانية أهم، وإخلاصك في العمل يزيدك من قيمتك بالنسبة لي، لقد حققنا إنجازات رائعة سويا وكنت من أكثر المدربين تحقيقا للألقاب".

واصل محمود الخطيب "هذا أمر واقع، ونقدر الفترة التي قضاها في النادي، لا أحب مثل هذه اللحظات، نحن عائلة واحدة تشاركنا لحظات رائعة".

وأتم رئيس الأهلي تصريحاته "العلاقة بيننا ليست رياضية فقط بل إنسانية، سنتشرف بدعوتك في أي احتفاليات مستقبلية للنادي".