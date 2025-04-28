دار الكتب المصرية تستعرض أبرز مقتنياتها النادرة احتفالا باليوم العالمي للملكية الفكرية

تستعرض دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، نماذج من مقتنياتها النادرة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للملكية الفكرية.

وتضم مقتنيات دار الكتب والوثائق أوراق البردي العربية، وأنساب الخيل في الجاهلية والإسلام، ونهاية الأرب في فنون الأدب، وكانت الدار قد جمعت تلك المجموعات النادرة في كتب من إصداراتها وأتاحتها للاطلاع المجاني في قاعات الاطلاع بدار الكتب، وفيما يلي تفاصيل المقتنيات:

1-أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية جمعها وعلق عليها ووضعها في كتاب بالإنجليزية أدولف جروهمان وهو من أهم المتخصصين في البرديات، واشترك مع المؤلف في نقل الكتاب إلى العربية الدكتور حسن إبراهيم، راجع الترجمة عبدالحميد حسن، وصدر عن مطبعة دار الكتب في 1934 ثم أعيد طباعته في القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 1994. 6 مج / جـ.

وتشمل المحتويات ما يلي: جـ.1. يشمل على بعض الطرز والوثائق الفقهية وبه 20 لوحة، جـ.2. يشمل على وثائق فقهية وبه 24 لوحة، جـ.٣. يشمل على وثائق إدارية وبه 28 لوحة، جـ.4، يشمل على وثائق إدارية وبه 28 لوحة، جـ.5. يشمل على وثائق اقتصادية وبه 16 لوحة.

2- أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي، تحقيق أحمد زكي، وصدرت في كتاب عن مطبعة دار الكتب المصرية في عام 1946 ثم أعادت دار الكتب والوثائق القومية لاحقا طباعته في طبعات أحدث.

3- نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري، تحقيق فهيم محمد علي شلتوت، مراجعة عبدالعزيز الأهواني، سعيد عبدالفتاح عاشور، وصادر في القاهرة عن دار الكتب والوثائق القومية، وصدر عن مركز تحقيق التراث بالدار عام 1998.