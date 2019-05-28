ألمانيا تزيد مساعداتها التنموية لأوزبكستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم ألمانيا توسيع تعاونها التنموي مع أوزبكستان بوضوح.

وخلال زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لأوزبكستان، تعهدت وزارة التنمية الألمانية بتقديم مساعدات تنموية بقيمة 8ر123 مليون يورو للعامين المقبلين.

ووقع هذا الاتفاق وكيل وزارة التنمية الألماني مارتن يجر ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي ساردور أومورساكوف اليوم الثلاثاء في طشقند.

وبلغت المساعدات التنموية الألمانية لأوزبكستان عام 2017 نحو 3ر12 مليون يورو، وزادت إلى 8ر26 مليون يورو عام 2018.

وتسعى الحكومة الألمانية عبر ذلك إلى دعم سياسة الإصلاح للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف. ويتركز التعاون التنموي الألماني مع أوزبكستان على تحسين الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُجرى تحديث مستشفيات محلية بأموال ألمانية، وتدريب الأطباء والطواقم الطبية ومكافحة السل.

وفي مجال الاقتصاد، تدعم ألمانيا على سبيل المثال تطبيق نظام التدريب المهني المزدوج وتعزيز الزراعة.

وتعتزم وزارة التنمية الألمانية عبر المساعدات الجديدة تعزيز التعاون الأوزبكي-الأفغاني لتحسين الرعاية الصحية، حيث من المقرر إنشاء مؤسسة تدريب طبية ملحق بها مدرسة مهنية ومركز محاكاة ووحدات سكنية في مدينة ترمذ، حيث كانت تنتشر في الماضي قوات للجيش الألماني.

كما تسعى الوزارة عبر هذه المساعدات دعم الرقمنة في القطاع الصحي في أوزبكستان.